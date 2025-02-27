Göztepe deplasmanda farklı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 5-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Juan Santos, 38 ve 46. dakikalarda Kuryu Matsuki, 51. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 74. dakikada Nazım Sangare kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a çıkaran Göztepe, averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise grup aşamasını puansız kapattı ve kupaya veda etti.