Spor

Göztepe deplasmanda galip

Sultanlar Ligi'nin 2. hafta maçında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden yendi.

AA19 Ekim 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Göztepe deplasmanda galip
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Grajber, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Kobzar, Selen Köse, Tikhomirova)

Göztepe: Atkinson, Nazlı Eda Kafkas, Emine Arıcı, Heneline, Marusic, Ceren Kapucu (Berra İnce, Bihter Dumanoğlu, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 23-25, 19-25

Süre: 92 dakika (28, 36, 28)

  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Göztepe
  • Sultanlar Ligi

