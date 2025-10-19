Göztepe deplasmanda galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Grajber, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Kobzar, Selen Köse, Tikhomirova)
Göztepe: Atkinson, Nazlı Eda Kafkas, Emine Arıcı, Heneline, Marusic, Ceren Kapucu (Berra İnce, Bihter Dumanoğlu, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 21-25, 23-25, 19-25
Süre: 92 dakika (28, 36, 28)