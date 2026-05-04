Göztepe deplasmanda geçen sezonu geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu performansla birçok alanda dikkat çekiyor. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Avrupa hedefini sürdüren İzmir temsilcisi, 52 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle deplasman performansında önemli bir gelişim gösterdi. Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Göztepe, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 14 puan toplayarak bu alanda ligi 13. sırada tamamlamıştı.

Bu sezon ise tablo tamamen değişti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, deplasmanda henüz bir maçı eksik olmasına rağmen 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 24 puana ulaştı. Böylece Göztepe, dış saha performansında geçen sezonu şimdiden geride bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde dış sahada toplam 27 puana ulaşarak sezonu daha da güçlü bir deplasman grafiğiyle tamamlayacak.

SKORERLİK ANLAMINDA DA FARK OLUŞTURDU

Geçtiğimiz sezon ile bu sezon arasında dış sahada iki farklı performans sergileyen Göztepe, hem hücumda hem de savunmada önemli bir gelişim gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon deplasmanda oynadığı 18 maçta 23 gol atarken kalesinde 34 gol gördü ve sezonu -11 averajla tamamladı.

Bu sezon ise tablo tersine döndü. Göztepe, 16 dış saha maçında 18 gol kaydederken kalesinde sadece 15 gol gördü ve +3 averaj elde etti.