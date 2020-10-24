İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
Spor

Göztepe deplasmanda gol fakiri

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, bu müsabakalarda sadece 1 gol kaydetti.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:53
ABONE OL

Süper Lig'in 6. haftasında dün konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle haftayı 7 puanla kapattı. İzmir temsilcisi, ilk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.

Geride kalan 6 haftada 10 gol atıp kalesinde 7 gol gören Göztepe, bu gollerin 9'unu iç saha maçlarında kaydetti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 251 dakikadır gol atamıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte dünkü müsabakaya ilk 11'de başlayan Lamine Gassama bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

Ligde Göztepe, 7. haftada 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.