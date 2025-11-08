İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Göztepe deplasmanda Juan'ın dublesiyle kazandı

Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı Juan'ın attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
Göztepe deplasmanda Juan'ın dublesiyle kazandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0 kazandı.

JUAN'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL

Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sırada konumlandı.

Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen ev sahibi Kasımpaşa ise 10 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Ligde gelecek hafta Göztepe, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak.

