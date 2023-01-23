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Spor

Göztepe deplasmanda kalesine duvar ördü

Göztepe, bu sezon deplasmanda 3 puan aldığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

IHA23 Ocak 2023 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
Göztepe deplasmanda kalesine duvar ördü
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Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de bu sezon dış sahada önemli bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda aldığı 4 galibiyette de kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor FK'yı 1-0, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 mağlup etti. Böylece Göz-Göz, sadece dış sahada 2-2 sonra eren ve 1 puan aldığı Adanaspor maçında kalesinde gol görmüş oldu. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda 13 puan toplayarak bu alanda ligin en iyi 7. takımı konumunda bulunuyor.

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