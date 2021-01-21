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Spor

Göztepe, Diabate transferini resmen açıkladı

Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 10:36 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:38
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor'dan Malili futbolcu Fousseni Diabate ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1995 doğumlu kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu devre arasında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Diabate, daha sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık olarak mücadele etti.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Diabate, Türkiye kariyerinde ligde ve kupada çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.

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