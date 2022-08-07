Göztepe Dino Arslanagic'ten 2 milyon avro bekliyor

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Göztepe, dış transferde bir bir imzaları attırırken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Son olarak kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 500 bin avro karşılığında Fenerbahçe'ye kiralayan sarı-kırmızılıların Belçikalı stoper Dino Arslanagic'i de satmaya hazırlandığı öğrenildi. Arslanagic için Belçika'nın Standard Liege ve Westerlo takımlarının Göztepe ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin deneyimli defans oyuncusu için 2 milyon avrodan kapıyı açtığı ifade edildi. Arslanagic'in de ülkesinde futbol oynamaya sıcak baktığı, transferin en kısa zamanda resmileşeceği kaydedildi.

Geçen sezon Gent takımından transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu 34 resmi maçta forma giyerek 3 gol kaydetti.