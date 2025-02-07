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Spor

Göztepe duyurdu! Cezaya sebep olan taraftarların kombinelerine süresiz iptal kararı

Süper Lig ekibi Göztepe, kulübün ceza almasına sebep olacak taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Göztepe duyurdu! Cezaya sebep olan taraftarların kombinelerine süresiz iptal kararı
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Göztepe Kulübü, Alanyaspor maçından itibaren kulübün ceza almasına sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edeceğini açıkladı.

"Taraftarlarımızın Dikkatine

Göztepe Spor Kulübü olarak, en büyük gücümüzün ve ailemizin vazgeçilmez parçasının, armamıza gönül vermiş anlı şanlı Göztepe taraftarı olduğunun bilincindeyiz. Taraftarımız, kulübümüzün kalbi ve en büyük itici gücüdür. Ancak, hep birlikte başarıya yürüdüğümüz bu yolda, kulübümüzü maddi ve manevi zarara uğratabilecek her türlü davranışa karşı da sorumluluk almak zorundayız.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan disiplin yönetmeliklerine göre, bireysel olarak yapılan ihlallerde dahi, eylemin gerçekleştiği tribün bloğundaki tüm taraftarlara ceza verilmekte ve bu durum, kurallara uygun davranan taraftarlarımızın da mağdur olmasına neden olmaktadır. Kulübümüz, hem taraftarımızı hem de kendisini korumak adına, 2 Şubat 2025 Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe'miz - C. Alanyaspor maçından itibaren, ceza almamıza sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edecektir.

Bu karar, kulübümüzü ve taraftarımızı daha adil bir şekilde temsil etmek, Göztepe'mizi hak ettiği yerlerde görmek için alınmıştır. Kulübümüzün geleceğini koruma sorumluluğumuz doğrultusunda, sahadaki mücadelemizin tribündeki coşkumuzla birleşerek daha güçlü bir Göztepe yaratması en büyük dileğimizdir.

Bu büyük ailenin daha güçlü olması için mücadele eden her taraftarımıza destekleri ve anlayışları için teşekkür ederiz."

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