Göztepe duyurdu! Haktan Yavaş ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Manisa Basket forması giyen 24 yaşındaki pivot oyuncu Ahmet Safa Yılmaz'ı kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de forvet pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki oyuncu Haktan Yavaş'la yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Haktan Yavaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Haktan Yavaş'a Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Göztepe Basketbol'da transfer hareketliliğinin devam etmesi bekleniyor.