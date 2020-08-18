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Spor

Göztepe efsanesi Halil Kiraz vefat etti

Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe'nin eski sporcularından “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz 76 yaşında vefat etti.

IHA18 Ağustos 2020 Salı 22:40 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 22:40
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İzmir’in köklü kulübü Göztepe’nin efsaneleşmiş oyuncularından “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirtilerek, “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe’de teknik direktör olarak da görev yapan “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

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