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Spor

Göztepe Emersonn ile 4,5 yıllık sözleşme imzladı

Göztepe, 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Göztepe Emersonn ile 4,5 yıllık sözleşme imzladı
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Göztepe, ara transfer döneminde takviyelere başladı. İzmir ekibi, ilk hamlesini hücum hattına yaparak Athletico Paranaense'den Emersonn Correia da Silva'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol ya da asist üretemedi.

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