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Spor

Göztepe, Emersonn transferinde sona yakın

Göztepe, Athletico Paranaense'den 20 yaşındaki forvet Emersonn Correia da Silva'nın transferinde sona geldi. Son detayların ardından anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

IHA14 Ocak 2025 Salı 10:52 - Güncelleme:
Göztepe, Emersonn transferinde sona yakın
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Göztepe, ara transfer döneminde ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İzmir ekibi, Athletico Paranaense'den golcü futbolcu Emersonn Correia da Silva'nın transferinde sona geldi. 20 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Göztepe, bonservis için de kulübüyle son detayları konuşuyor. Bonservis pazarlığının sonuçlandırılmasının ardından transferin açıklaması bekleniyor.

Brezilya Serie A'da bu sezon 13 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez ilk 11'de başlarken, 388 dakika süre aldı ve gol veya asist üretmeyi başaramadı.

EMERSONN GELECEK, FOFANA GİDECEK

Göztepe'de sezon başında İngiliz ekibi Chelsea'den kiralık olarak transfer edilen Datro Fofana, ligin 13. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasının 63. dakikasında sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı. İzmir ekibi, bu sebeple kadroda yer açmak için Fildişi Sahili oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Emersonn transferinin resmiyete kavuşmasının ardından bu ayrılık da açıklanacak.

  • Emersonn Correia da Silva
  • Athletico Paranaense
  • Fofana

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