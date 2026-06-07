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Spor

Göztepe, Emir Arda Sivas transferini duyurdu

Göztepe, 2005 doğumlu oyun kurucu Emir Arda Sivas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Göztepe, Emir Arda Sivas transferini duyurdu
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2005 doğumlu, 1.83m boyunda, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Emir Arda Sivas ile anlaşmaya vardık. Altyapısından yetiştiği Gaziantep Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı performanslar sergileyen Emir Arda; U18 Milli Takımımızla Avrupa ikinciliği, U19 Milli Takımımızla Dünya üçüncülüğü elde ederken bu başarıların önemli parçalarından biri oldu. Ayrıca U20 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı giydi. Emir Arda Sivas'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Göztepe Basketbol, 2004 doğumlu forvet oyuncusu Eray Büyükcangaz ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

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