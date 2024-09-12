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Spor

Göztepe Emircan Seçgin'i renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Göztepe, 22 yaşındaki genç kaleci Emircan Seçkin'i renklerine bağladığını duyurdu.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Göztepe Emircan Seçgin'i renklerine bağladı
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Süper Lig'de 5'inci haftayı bay takım olarak geçecek Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak 2'nci Lig ekibi İskenderunspor forması giyen 22 yaşındaki eldivenle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak İskenderunspor forması giyen Emircan, Tuzlaspor ve Akhisarspor takımlarının formasını giydi. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'nin sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna dahil ettiği eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'la ise yollarını ayırması bekleniyor.

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