Göztepe en az 7 transfer daha yapacak

DHA 23 Ağustos 2020 Pazar 12:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 12:59

Süper Lig'de transfer döneminde şimdiye kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay ve Yunanistan'ın Aris ekibinden Nijeryalı Ideye'yi renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, en az 7 takviye yapacaklarını söyledi. Hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren takımın durumundan memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "2 kaleci, 1 stoper, 1 sol bek, 1 orta saha, 1 kanat, 1 veya 2 forvet oyuncusu almak istiyoruz, çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını hatırlatan İlhan Palut, "Yeni bir yapılanma içerisine girdik. Yönetimimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Taraftarlarımıza layık olabilecek bir Göztepe için çalışıyoruz" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından kaleci Beto, Castro, Reis, Serdar, Wilczek, Jerome, Deniz, Hüseyin, Kerem Atakan, Borges ve Samed Ali ile yollarını ayırmıştı. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Halil kampta takımla birlikte çalışmalara başladı.