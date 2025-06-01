Göztepe, en golcü sezonlarından birini geride bıraktı

Ligi Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Göztepe, fileleri 59 kez havalandırırken kalesinde 50 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 20 Göztepeli futbolcu gol sevinci yaşarken, 2 rakip oyuncu da kendi filelerini havalandırdı. Göztepeli futbolcuların attığı 57 golün 40'ı ayakla, 11'i kafa vuruşuyla gelirken 6 gol de penaltı atışından geldi. Başakşehir FK'den Lucas Lima ile Samsunspor'dan Zeki Yavru Göztepe adına kendi kalesine gol atan isimler oldu.

SÜPER LİG'DE EN GOLCÜ SEZONLARINDAN BİRİ

Süper Lig'de 31. sezonunu geriden bırakan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 1,64 gol ortalaması yakaladı. 1959'da 14 maçta attığı 23 golle aynı ortalamayı yakalayan İzmir temsilcisi, en golcü sezonunu 30 maçta 52 gole ulaştığı 1962-1963'te 1,73 ortalama ile elde etmişti.

Göztepe, 2020-2021'de 40 müsabakada yine 59 gole ulaşmıştı.

EN GOLCÜSÜ ROMULO

Attığı 13 golle en golcü isim konumundaki Romulo Cardoso, takımının en etkili ismi oldu.

Romulo'yu 7 golle Juan, 5 golle David Tijanic, dörder golle Kubilay Kanatsızkuş ile Novatus Miroshi, 3 golle Ahmed Ildız, ikişer golle David Fofana, Isaac Solet, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Kuryu Matsuki, Taha Altıkardeş, Victor Hugo ve birer golle Djalma Silva, Doğan Erdoğan, Emersonn da Silva, Furkan Bayır, Heliton Dos Santos, Lasse Nielsen ile Malcom Bokele izledi.

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG PERFORMANSLARI

Süper Lig geçmişindeki başarılı sayılabilecek sezonlarından birisini geride bırakan Göztepe'nin sezonlara göre gösterdiği performanslar şöyle: