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Spor

Göztepe, en golcü sezonlarından birini geride bıraktı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 59 golle tamamlayan Göztepe, en golcü sezonlarından birini yaşadı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Göztepe, en golcü sezonlarından birini geride bıraktı
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Ligi Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Göztepe, fileleri 59 kez havalandırırken kalesinde 50 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte 20 Göztepeli futbolcu gol sevinci yaşarken, 2 rakip oyuncu da kendi filelerini havalandırdı. Göztepeli futbolcuların attığı 57 golün 40'ı ayakla, 11'i kafa vuruşuyla gelirken 6 gol de penaltı atışından geldi. Başakşehir FK'den Lucas Lima ile Samsunspor'dan Zeki Yavru Göztepe adına kendi kalesine gol atan isimler oldu.

SÜPER LİG'DE EN GOLCÜ SEZONLARINDAN BİRİ

Süper Lig'de 31. sezonunu geriden bırakan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 1,64 gol ortalaması yakaladı. 1959'da 14 maçta attığı 23 golle aynı ortalamayı yakalayan İzmir temsilcisi, en golcü sezonunu 30 maçta 52 gole ulaştığı 1962-1963'te 1,73 ortalama ile elde etmişti.

Göztepe, 2020-2021'de 40 müsabakada yine 59 gole ulaşmıştı.

EN GOLCÜSÜ ROMULO

Attığı 13 golle en golcü isim konumundaki Romulo Cardoso, takımının en etkili ismi oldu.

Romulo'yu 7 golle Juan, 5 golle David Tijanic, dörder golle Kubilay Kanatsızkuş ile Novatus Miroshi, 3 golle Ahmed Ildız, ikişer golle David Fofana, Isaac Solet, İsmail Köybaşı, Koray Günter, Kuryu Matsuki, Taha Altıkardeş, Victor Hugo ve birer golle Djalma Silva, Doğan Erdoğan, Emersonn da Silva, Furkan Bayır, Heliton Dos Santos, Lasse Nielsen ile Malcom Bokele izledi.

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG PERFORMANSLARI

Süper Lig geçmişindeki başarılı sayılabilecek sezonlarından birisini geride bırakan Göztepe'nin sezonlara göre gösterdiği performanslar şöyle:

SezonOGBMAYPSıra
1959145542321154
1959-1960389141535413214
1960-19613812101640533413
1961-196238121794642417
1962-196330154115236197
1963-196434141283931405
1964-196530119103133314
1965-196630128103327325
1966-196732141084731384
1967-196832139104634354
1968-19693091293026307
1969-197030121173329355
1970-19713014973821373
1971-197230109113232299
1972-197330118113331308
1973-1974308101224282613
1974-197530417923372514
1975-1976307121131322614
1976-197730891321312515
1978-1979309101130412810
1979-1980308111127332714
1981-198232482017531616
1999-200034752226542617
2001-200234129133856457
2002-2003345111832572617
2017-2018341310114950496
2018-2019341151837423815
2019-2020341191444494211
2020-20214013121559595110
2021-202238772440772819
2024-2025361311125950508

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