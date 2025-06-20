İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,682
  • EURO
    45,7915
  • ALTIN
    4282.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe, Enes Alıç'ın peşinde

Yaz dönemini hareketli geçiren kulüplerinden birisi Göztepe, Iğdır FK'nın 25 yaşındaki futbolcusu Enes Alıç'la ilgileniyor.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 12:26 - Güncelleme:
Göztepe, Enes Alıç'ın peşinde
ABONE OL

Göztepe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson'un transferinde de mesafe aldı. Yeni sezonla birlikte alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibi, Iğdır FK'nın sol bek oyuncusu Enes Alıç ile ilgileniyor. Oyuncunun durumu hakkında bilgi isteyen sarı-kırmızılıların, ilerleyen günlerde adım atması bekleniyor.

Bucaspor altyapısında yetişen Enes Alıç, 2023-2024 ara transfer döneminde Iğdır FK'ya katıldı. Alıç, daha sonra da geçtiğimiz sezon başında Boluspor'a kiralandı ve 1. Lig'de 29 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte de 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.