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Göztepe, Eren Derdiyok'u resmen açıkladı

Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Göztepe Eren Derdiyok'u açıkladı. İşte Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan Eren Derdiyok açıklaması.
 
"Son olarak Galatasaray’da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa ardından Galatasaray formalarını giydi.
 
Eren’e Göztepe’mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
 
İsviçre doğumlu olan Derdiyok, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giydi. 2014’te Kasımpaşa’ya geldikten iki yıl sonra Galatasaray’a imza attı. 
 
 
 
 
 

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