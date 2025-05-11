İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe evinde 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 21:04 - Güncelleme:
Göztepe evinde 1 puana razı oldu
ABONE OL

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Göztepe, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 1-0 öne geçti. Hatayspor, 27. dakikada Bilal Boutobba ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Hatayspor, Carlos Strandberg'in 79. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor, altı mağlubiyetin ardından puan aldı.

Göztepe puanını 47 yaptı, Hatayspor 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Rizespor deplasmanına gidecek.

  • Göztepe-Hatayspor maçı
  • Süper Lig
  • Gürsel Aksel Stadyumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.