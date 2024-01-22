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Spor

Göztepe evinde 4 köşe!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti.

22 Ocak 2024 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
Göztepe evinde 4 köşe!
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Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Heliton, 33. dakikada Ramon Pascal Lundqvist, 53. dakikada Mustafa Eser (KK) ve 76. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Ümraniyespor'un golünü 66. dakikada Uğur Kaan Yıldız kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Göztepe bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Çorum FK'ya konuk olurken, Ümraniyespor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

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