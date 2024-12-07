Göztepe evinde Adana Demirspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı İzmir temsilcisi 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada David Tijanic attı. Adana Demirspor'un tek golü 88. dakikada Abat Aimbetov'dan geldi.

Göztepe'de ilk golü atan Juan, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti. Juan, ilk golünden önce ise 36. dakikada müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

GÖZTEPE'DE SAKATLIK!

Göztepe'de David Datro Fofana, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Fofana, yaşadığı sakatlığın ardından 71. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.

GÖZTEPE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Göztepe, Ogün Bayrak'ın 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ogün Bayrak, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

EVİNDE SERİYE BAĞLADI

İç sahada üst üste 6. galibiyetini alan Göztepe, ligde 24 puana ulaştı. Adana Demirspor'un 2 puanı bulunuyor. (Adana Demirspor, TFF'den 3 puan silme cezası aldı. O ceza henüz TFF'nin sitesine yansımadı.)

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.