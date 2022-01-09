Göztepe evinde Antalyaspor'u farklı yendi

9 Ocak 2022 Pazar 18:01 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 18:04

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 4-0'lık skorla kazandı.

Göztepe, Atınç Nukan'ın 22. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

51. dakikada Cherif Ndiaye, penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 60 ve 78. dakikalarda da fileleri havalandıran Ndiaye, hat-trick'i tamamladı.

Göztepe'de Dino Arslanagic, 28 ve 67. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon iç sahada oynadığı önceki 10 maçta 6 gol atan Göztepe, bu maçta 4 gol birden bulmayı başardı ve puanını 18'e yükseltti. Son 5 deplasman maçından puan çıkaramayan Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Göztepe, gelecek hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada arka tarafta boş kalan Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

38. dakikada Mukairu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fredy'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can'ın kurtardığı topu Obinna kornere uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51'inci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Baku'nun pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldığına karar veren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanar N'Diaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan N'Diaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

67'nci dakikada Göztepe'de ilk sarı kartını 29'uncu dakikada gören Dino Arslanagic, Doğukan Sinik'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78'inci dakikada Göztepe skoru 4-0'a taşıdı. Soner'in kendi yarı sahasından attığı pasa hareketlenen N'Diaye, savunma oyuncularına rağmen topla ilerledi. N'Diaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı: 4-0.

Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Hüseyin Göçek , Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

GÖZTEPE: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Angel, Nwobodo, Soner (Dk. 80 Ege), Murat, Kerim (Dk. 88 Kahraman), Baku (Dk. 71 Atakan), Halil (Dk. 71 Yalçın), N'Diaye (Dk. 80 Lourency)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel (Dk. 77 Milosevic), Kudryashov, Güray, Hakan (Dk. 63 Wright), Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (D. 46 Poli), Fredy, Doğukan, Crivelli (Dk. 46 Naldo)

GOLLER: Dk. 22 Atınç, Dk. 51 (Pen.), Dk. 60 ve Dk. 78 N'Diaye (Göztepe)

SARI KARTLAR: Arslanagic, Angel, N'Diaye (Göztepe), Veysel (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 67 Arslanagic (Göztepe)