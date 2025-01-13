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Spor

Göztepe evinde çok ''farklı''

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe, 5-0'lık skorla kazandı.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Göztepe evinde çok ''farklı''
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Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe, 5-0'lık skorla kazandı.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada David Tijanic, 53. dakikada Juan, 78. dakikada Romulo, 86. dakikada Victor Hugo VE 90+3. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti.

Kasımpaşa'da Nicholas Opoku, 71. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

EVİNDE İLK KEZ 5 GOL

Göztepe, bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, 31 puana yükseldi. Kasımpaşa, 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fair play ödülüne layık görülen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a Kasımpaşa maçı öncesi ödülü verildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçı öncesinde, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından fair play ödülüne layık görülen Stoilov'a plaket verdi.

Hacıosmanoğlu, Göztepe yönetimi ve Stoilov'a teşekkür ederek, "Çok örnek olacak bir davranışta bulundu. Bence bu yaptığı açıklamayı alıp üniversitelerde ders olarak okutmamız gerekiyor. Mehmet Sepil başkanım geçen hafta geldiğinde kulübü nasıl yönettiklerini anlattı. O bütçelerle başarıyı yakalamak çok önemli. Türkiye'nin bunu örnek almasını istiyorum. Hocamızın açıklamaları feyz alınırsa, yüzde 10'u alınsa dahi Türk futbolu ana sorunlarını çözer." diye konuştu.

Stoilov da Türkçe olarak "Teşekkür ederim." dedi.

Stanimir Stoilov, ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" dolayısıyla fair play ödülüne layık görülmüştü.

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