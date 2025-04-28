Göztepe evinde dört köşe

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Furkan Bayır, 42. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmet Ildız ve 86. dakikada Emersonn attı. Başakşehir'in tek golü 75. dakikada Philippe Keny'den geldi.

GÖZTEPE'DE SAKATLIKLAR

Göztepe'de yaşanan sakatlıklar dikkat çekti. İzmir temsilcisinde Doğan Erdoğan, karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlandı ve 4. dakikada sedyeyle oyundan çıkarak yerini Ahmet Ildız'a bıraktı. Göztepe'de Doğan Erdoğan'ın ardından İsmail Köybaşı da sakatlandı ve 38. dakikada yerini Lasse Nielsen'e bıraktı.

GÖZTEPE'DE HASRET BİTTİ

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 11 maç sonra kazandı. Başakşehir'in ise ligdeki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Göztepe, bu galibiyetle birlikte ligde 43 puana yükseldi. Başakşehir, 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, Hatayspor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek.