İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, evinde Hatayspor ile karşılaşacak
Spor

Göztepe, evinde Hatayspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, yarın sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
Göztepe, evinde Hatayspor ile karşılaşacak
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenerek uzun süre sonra üst üste 2 maç kazanan Göztepe'nin 46 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in ile tedavilerine devam edilen İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Kuryu Matsuki ve Juan'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

Takımla çalışan Malcom Bokele ve Novatus Miroshi'nin durumları ise yarın belli olacak.

Göztepe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.