Göztepe evinde kayıp! Alanyaspor'dan kritik 3 puan

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima attı. Göztepe'de Nuno Lima, 80. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, son olarak 1. Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaeliespor'a karşı sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Göztepe, sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı.

DÖRDÜNCÜ KEZ ÇALDI, MÜDAHALE OLMADI

Göztepe, 80. dakikada Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahasında rakibi Heliton'a yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Pozisyonda sarı kart gören kaleci Ertuğrul Taşkıran, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

VAR hakemi Pawel Pskit, bu kez Arda Kardeşler'in kararına müdahalede bulunmadı ve penaltı kararı onandı.

Penaltıda topun başına geçen Juan, 81. dakikada beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

PUAN DURUMU

Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 28'e yükseltti. Üst üste ikinci kez kaybeden Göztepe ise 34 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, Bodrum FK deplasmanına gidecek.