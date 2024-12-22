Göztepe evinde rahat kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı İzmir temsilcisi 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25 ve 79. dakikalarda Novatus Miroshi ile 71. dakikada David Tijanic attı.

Göztepe'de Miroshi'nin gollerinde asistler Tijanic'ten geldi.

RİZESPOR'DA SAKATLIK!

Rizespor kaleci Grbic, mücadelenin 86. dakikasında Romulu ile girdiği ikili mücadelede başına darbe aldı ve sakatlandı. Grbic, oyuna devam edemedi. Hırvat kaleci için sahaya ambulans girdi ve Grbic hastaneye kaldırıldı. Göztepeli taraftarlar bu anlarda alkışlarla 28 yaşındaki kaleciye destek verdi.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 28 puana yükseldi. Rizespor, 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.