28 Şubat 2026 Cumartesi
Göztepe-Eyüpspor maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gürsek Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Göztepe-Eyüpspor maçında gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe, 8. dakikada Janderson ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, Janderson'un penaltısında köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

GÖZTEPE, 4 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Göztepe, bu 4 maçta da gol bulamadı. Ayrıca, bu 4 maçın 3'ü 0-0'lık skorla sona erdi.

Kümede kalmak için savaşan Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 7 puanla 22 puana yükseldi.

GÖZTEPE'NİN İSTANBUL'DA ZORLU SINAVI

Göztepe, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. ikas Eyüpspor ise Kocaelispor'u konuk edecek.

