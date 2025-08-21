İSTANBUL 31°C / 18°C
  Göztepe, Fatih Karagümrük deplasmanında
Spor

Göztepe, Fatih Karagümrük deplasmanında

İzmir ekibi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Göztepe, Fatih Karagümrük deplasmanında
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.

Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

Süper Lig'e ilk 2 haftada kalesinde gol görmeyen İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0yenerken sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir temsilcisi, ilk 2 haftada topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov, yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmanda taktiksel oyun ve duran top organizasyonları çalışan sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

