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Spor

Göztepe Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA30 Haziran 2020 Salı 17:27 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:27
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Süper Lig’in 30. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenmana ısınma çalışma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, devamında ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı. Göztepe’de ayrıca, Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

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