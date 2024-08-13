Göztepe, Fenerbahçe maçına tam motive

Ligdeki ilk sınavında Antalyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe, güçlü rakibi Fenerbahçe önünde taraftarıyla kavuşacak. Teknik direktörlük görevine Portekizli ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirerek sükse yapan sarı-lacivertlilerle son olarak 2.5 yıl önce 2021-2022 sezonunda rakip olan İzmir temsilcisi, taraftarıyla buluşacağı maçı kazanıp Süper Lig'e dönüşünü sevenleriyle 3 puanla kutlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yle 2017-2022 arasında Süper Lig'de yer aldığı son 5 sezonda çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Göztepe, rakibini yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda şimdiye kadar hiç yenemedi. Kapılarını Ocak 2020'de açan mabedi Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2 kez ağırlayan İzmir ekibi, rakibinden 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda sarı-lacivertlilere koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarından yoksun olduğu yeni evindeki ilk maçta 3-2 yenilen Göztepe, 2021-2022'de 29 Kasım 2021'de iç sahada oynadığı son maçtan ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.

MALCOM BOKELE TAMAM

Transfer arayışlarını da sürdüren Göztepe'nin Fransız temsilcisi Bordeaux'tan ayrılan defans oyuncusu Malcom Bokele'yle anlaştığı öğrenildi. Defansın sağı ve ortasında görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncu, Kamerun Milli Takımı'nda da 1 maçta forma giydi. Göztepe'de taraftarın uzun süredir beklediği kale ve forvete takviye arayışları ise sürüyor.