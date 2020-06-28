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Spor

Göztepe Fenerbahçe mesaisine başladı

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

IHA28 Haziran 2020 Pazar 13:50 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 13:50
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Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarına izin yapmadan başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam oynanan Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Maçta kısa süre forma giyen veya oynamayan futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, ikinci bölümdeyse dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.

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