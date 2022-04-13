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Spor

Göztepe, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

IHA13 Nisan 2022 Çarşamba 15:13 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:13
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Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar sürüyor. İzmir temsilcisi, bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesislerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaparken, ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek antrenmanı sonlandırdı.

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