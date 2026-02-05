İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5454
  • EURO
    51,4622
  • ALTIN
    6788.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Filip Krastev transferini duyurdu
Spor

Göztepe, Filip Krastev transferini duyurdu

Göztepe, 24 yaşındaki Bulgar futbolcu Filip Krastev'i kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Göztepe, Filip Krastev transferini duyurdu
ABONE OL

Göztepe, ikinci transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, 24 yaşındaki Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ailemize hoş geldin Filip Krastev. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.