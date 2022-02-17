Göztepe-Galatasaray maçı çocukları sevindirecek

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:14

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ile Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Baykalmış, karşılaşma kapsamında bir dizi organizasyona imza atacaklarını belirterek, "Bu soğuk kış koşullarında halkımızın emanet ettiği ürünleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Kampanya kapsamında karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadı'ndaki turnikelerin bulunduğu yerlere bağış kutuları konulacağını aktaran Baykalmış, şöyle konuştu:

"Maça gelen taraftarlarımıza, ikramlarımız olacak. Yine bir farkındalık oluşturmak adına büyük bir pankart yaptırdık ve müsabakanın 35. dakikasında taraftar gruplarımızın desteğiyle 3-4 dakika tribünlerimizde yayınlanacak. Bu vesileyle İzmir'in ve Göztepe'nin insani yardım noktasında sosyal projelere ne kadar önem verdiğini Kızılay aracılığıyla ilan etmiş olacağız. Topladığımız bağışları İzmir dahil olmak üzere birçok yerde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

AHMET ÇALIK DA ANILACAK

Trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık'ı da aynı gün anacaklarını belirten Baykalmış, "Ahmet Çalık'ı burada hatırlamanın İzmir'e yakışan bir davranış olacağını düşündük. Onun anısına da bir pilav kavurma dağıtımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

PAPATYA: "KENDİMİZİ SADECE BİR SPOR KULÜBÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ise bu projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Türk Kızılayın, iyi günde ve kötü günde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan bir yardım kuruluşu olduğunu aktaran Papatya, "Sadece kötü günleri beklemeyip iyi günlerde de böyle projelerin içinde olmak çok değerli. Göztepe Spor Kulübü, İzmir'in en ciddi sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. Biz de bu açıdan kendimizi sadece bir spor kulübü olarak görmüyoruz. Bizi böyle düşünmeye sevk eden de taraftarımızdan aldığımız güçtür." diye konuştu.

Daha önceki kan bağışı kampanyasıyla da Türkiye rekoru kırdıklarını kaydeden Papatya, Kızılay mensuplarına ve katkıda bulunacak Göztepe taraftarına teşekkür etti.