Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda (Göztepe Galatasaray maçı şifresiz canlı nasıl izlenecek?)

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz canlı yayın olarak nasıl izleneceği futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Göztepe maçı için geri sayım başladı. Galatasaray ikinci yarıya Ankaragücü galibiyeti ile başlayan sürecini bugün rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Göztepe Galatasaray maçın canlı skor takibi, özet ve gollerini bu haberimizdeki link üzerinden izleyebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Göztepe - Galatasaray maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. İzmir'de fırtınalı ve yağşlı bir hava hakim. Hava koşullarının iki takımı da zorlayacağı kritik karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırm'ın yardımcılıklarını ise, Kemal Yılmaz ve Yusuf Asım Öz yapacak. VAR odasında Aytekin Durmaz ve Berk Özbek olacak. Göztepe - Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek.





GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Göztepe - Galatasaray maçı şifresiz olarak yayınlanacak maçlar arasında yer alıyor. BeIN Sports devre arasında yaptığı açıklama ile 18 ve 19. hafta maçlarının şifresiz yayınlanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta da tüm maçlar ücretsiz olacak.



GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?



Göztepe - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak ancak izlemenin bazı koşulları var. BeIN Sports'tan yapılan açıklamada, şifresiz maçları izleyebilmek için herhangi bir Digitürk paketine üye olunması gerektiği bildirildi. Digitürk üyesiyseniz, ancak spor paketiniz yoksa bu akşam oynanacak Gözepe - Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.



GÖZTEPE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER



GÖZTEPE: Beto- Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome



SAKAT: Ghilas, Traore



CEZALI: Alpaslan



GALATASARAY: Muslera- Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Donk, Onyekuru, Feghouli, Sinan



SAKAT: Emre Akbaba



CEZALI: Belhanda



ASLAN'DA 3 EKSİK



Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak.



İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.



Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.



FERNANDO CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor.



Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.



GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI İLE İLGİLİ OPTA VERİLERİ



Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'de 54. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 29'unu kazanırken, Göztepe 11 galibiyet elde etti (13B).



Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı son 12 maçın 10'unu (1B 1M) ve son beş maçın tamamını kazandı. Galatasaray bu maçta da puan kaybetmezse, rakibi karşısında Süper Lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini elde etmiş olacak.



Göztepe, Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladığı son 12 maçın sekizinde rakibine gol atamadı (toplam sekiz gol).



Evinde oynadığı son iki maçı kazanamayan (1B 1M) ve gol atamayan Göztepe, Süper Lig'de en son küme düştüğü 2002/03 sezonunda üst üste üç iç saha maçında gol sevinci yaşayamamıştı (toplam dört maç).



Galatasaray, deplasmandaki son yedi Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (1B 4M) ve son iki dış saha maçında galip gelemedi (1B 1M).



Göztepe bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün (60) ardından en az isabetli şut çeken takım (63, BB Erzurumspor ile birlikte). Galatasaray ise bu alanda ligin en başarılı dördüncü ekibi (87).



Bu sezon Süper Lig'de en az faul yapan iki takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray (212) & Göztepe (235).



Göztepe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği hiçbir maçta puan kaybetmedi (7 maç) ancak geriye düştüğü hiçbir maçta da puan kazanamadı (10 maç).



Göztepe'nin Süper Lig'de evinde attığı son dokuz golün beşinde Yasin Öztekin'in direkt katkısı var (3 gol, 2 asist).



Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Göztepe'ye rakip olduğu yedi maçı da kazandı. Terim'in, ligde 0'lük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakipler arasında en fazla karşılaştığı rakibi Göztepe.

Deplasman performansı tat vermiyor



Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.



İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3’ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.



Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.



Terim’in cezası bitti



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek. Süper Lig’in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı. Türkiye Kupası’nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.



Galatasaray’da 3 eksik



Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak. İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek.



Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.



Fernando sarı kart sınırında



Galatasaray’da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.



Göztepe'de üç eksik var!



İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Yeni Malatya’ya 3-2 mağlup olan Göztepe, Galatasaray karşısında taraftarının desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Sarı Kırmızılılar’da bu önemli mücadelede 3 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Kemal Özdeş, İstanbul’da sezonun ilk devresinde 1-0 yenildikleri Galatasaray önünde sakat oyuncuları Ghilas ve Traore’nin yanı sıra cezalı futbolcusu Alpaslan’dan yararlanamayacak.