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Spor

Göztepe, Gaziantep FK maçında küme düşebilir

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olup üst üste 10'uncu maçını kaybeden Göztepe, bu hafta resmen lige veda etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

DHA18 Nisan 2022 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:45
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Cumartesi günü yine deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılamaması durumunda bitime 4 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

Ligde 16'ncı sırada yer alan GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde yer alan İzmir ekibine beraberlik dahi yeterli olmayacak ve Göztepe 3 puan dışındaki her sonuçta 5 sene sonra kesin olarak 1'inci Lig'e dönecek. Göztepe, Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e indirecek ve 1 hafta daha matematiksel olarak Süper Lig'de kalacak. Umutlarını artık mucizelere bırakan İzmir'in köklü kulübü 27 puanla 19'uncu basamakta yer alıyor.

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