Göztepe, Gaziantep'i tek golle geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

GOL İPTAL OLDU

Göztepe, karşılaşmanın 38. dakikasında Janderson ile golü buldu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından elle oynama olduğunu işaret etti ve İzmir ekibinin golünü iptal etti.

Gaziantep FK ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

PENALTI KAÇTI

Gaziantep FK, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Camara ile Dennis arasındaki pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğunu belirtti ve penaltı noktasını gösterdi. Göztepeli futbolcular, bu pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararında kaldı.

Gaziantep'te Muhammed Bayo, 65. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Göztepe, karşılaşmanın 69. dakikasında Janderson'un kafa golüyle Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Göztepe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Göztepe, 29 puana yükseldi. Gaziantep FK, 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Gaziantep FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.