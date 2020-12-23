Göztepe, Guilherme'den 500 bin euro kazanacak

Göztepe'nin Çin'e transferi gündemde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'den 500 bin euro gelir elde edeceği ifade edildi.
Bir Çin kulübünün, Guilherme'nin sözleşmesinde yer alan, '500 bin euroya serbest kalır' maddesinden yararlanıp transferi bitirme aşamasına geldiği öğrenildi.
Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Çin'e gidip yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Guilherme sezon başında Alvarenga kulübünden satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanmıştı.