İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2020 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6443
  • EURO
    9,3251
  • ALTIN
    458.659
  • BIST100
    1417.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Guilherme'den 500 bin euro kazanacak
Spor

Göztepe, Guilherme'den 500 bin euro kazanacak

Bir Çin kulübünün, Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Guilherme'nin sözleşmesinde yer alan, '500 bin euroya serbest kalır' maddesinden yararlanıp transferi bitirme aşamasına geldiği öğrenildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:40
ABONE OL

Göztepe'nin Çin'e transferi gündemde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'den 500 bin euro gelir elde edeceği ifade edildi.

Bir Çin kulübünün, Guilherme'nin sözleşmesinde yer alan, '500 bin euroya serbest kalır' maddesinden yararlanıp transferi bitirme aşamasına geldiği öğrenildi.

Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Çin'e gidip yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Guilherme sezon başında Alvarenga kulübünden satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.