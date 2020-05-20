Göztepe, Hakan Çinemre'den umudunu kesmedi

DHA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:09 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:09

Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'den transfer edilen 26 yaşındaki stoper, iki kez sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı. Göztepe'ye geldiği ilk senesinde 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında çapraz bağları kopan Hakan yaklaşık 7 ay futboldan uzak kalmıştı. Geçen sezon ise iyileşip sahalara dönen Hakan Çinemre aynı kabusu bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'la oynanan maçta yaşadı.

Bir türlü Göz-Göz'de istikrarlı olarak forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, bu sezon Adanaspor'a kiralandı. Adanaspor'da 11 maça çıkan Hakan eski gücünü toplamayı başardı. İzmir ekibiyle 1 sene daha mukavelesi bulunan Hakan'ın yeni sezonda kadroya alınacağı bildirildi. Teknik direktör İlhan Palut'un Hakan'ı değerlendirmek istediği açıklanırken, oyuncunun da yeniden Göztepe'ye dönmeyi çok istediği bildirildi. Hakan 2017-2018'de Göztepe'de sadece 2 resmi maça çıkarken, geçen sezon ise 3 müsabakada forma giydi.