Göztepe, hazırlık maçında kazandı

Göztepe, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Rijeka'yı 1-0 yendi.

Rutec Spor Parkı'ndaki müsabakaya Göztepe, Lis, Bokele, Godoi, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ilk ile başladı.

Karşılaşmada Göztepe'nin golünü 28. dakikada Tijanic kaydetti.



Hazırlıklarını 20 Temmuz Pazar gününe kadar Slovenya'da sürdürecek Göztepe, üçüncü ve son hazırlık maçını Ukrayna ekibi Kvyrbas ile oynayacak.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, stoper Taha Altıkardeş ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu Rijeka karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

Omzundan sakatlanan sağ bek Ogün Bayrak ise İzmir'de ameliyat edildi. Ogün Bayrak'ın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.