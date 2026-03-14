  • Göztepe, Hentbol Süper Lig'e yükseldi
Spor

Göztepe, Hentbol Süper Lig'e yükseldi

Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Erkekler 1. Lig Dörtlü Final mücadelesinde Sarıçam Belediyespor'u 30-23 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Göztepe, Hentbol Süper Lig'e yükseldi
Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Erkekler 1. Lig Dörtlü Final müsabakasında Sarıçam Belediyespor'u 30-23 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir performans ortaya koyan Göztepe, mücadeleyi 30-23 kazanarak Hentbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi, gelecek sezon Türkiye'nin en üst düzey hentbol liginde mücadele etme hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.

Dörtlü Final'de şampiyon olan 22 Haziran Hentbol Spor Kulübü de Süper Lig'e yükselmişti.

