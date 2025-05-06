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Spor

Göztepe, iç sahada ligin en iyi 3 takımından biri

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 35 puan toplayarak Galatasaray (42) ve Fenerbahçe'nin (38) ardından bu alanda en iyi 3 takım oldu.

IHA6 Mayıs 2025 Salı 11:36 - Güncelleme:
Göztepe, iç sahada ligin en iyi 3 takımından biri
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Göztepe, şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de iç sahada sergilediği performansla dikkat çekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2024-2025 sezonunda 16 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 1 kez de kaybetti. Söz konusu süreçte 35 puan toplayan İzmir ekibi, bu alanda 42 puanlı Galatasaray ile 38 puanla Fenerbahçe'nin ardından üçüncü basamakta yer alıyor.

TEK YENİLGİ ALANYASPOR KARŞISINDA

Göztepe, evinde oynadığı ilk 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etmiş ve yenilgi almamıştı. İzmir ekibi, ilk mağlubiyetini bu sezon evinde oynadığı 11. maçta Alanyaspor karşısında aldı. O tarihten sonra sahasında inişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, 1 galibiyet, 4 beraberlikle yoluna devam etti. Sarı-kırmızılılar, kalan 2 iç saha müsabakasında Hatayspor ve Galatasaray'ı da yenerek sezonu noktalamayı hedefliyor.

GÖZTEPE, İÇ SAHADA EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Bu sezon evinde oynadığı 16 maçın 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Göztepe, iç sahada ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Bu alanda en iyi takım kalesinde 11 gol gören Gaziantep FK olurken, ikinci takım ise 13 golle Göztepe. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerini geride bırakmış durumda.

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