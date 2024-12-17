Göztepe için kritik hafta! İzmir ekibi çifte zafer peşinde koşacak

Hedefini Avrupa kupaları belirleyen sarı-kırmızılılar önce Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Perşembe günü İzmir derbisinde 2'nci Lig'de mücadele eden Bucaspor 1928'e konuk olacak Göz-Göz, pazar günü ise devrenin son maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. 2024 yılını çifte galibiyetle kapatmayı hedefleyen Göztepe her iki kulvarda da iddiasını sürdürmek için mücadele edecek. Sakatlık kabusuyla karşı karşıya kalan Göz-Göz'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov her iki karşılaşmada da kısıtlı oyuncu ekibinden maksimum verim almaya çalışacak.

Hatayspor karşılaşmasında stoper Taha Altıkardeş ve Brezilyalı golcü Juan'ın da sakatlanmasıyla iyice sıkıntıya giren sarı-kırmızılılarda Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş, Datro Fofana, Ahmed Ildız ve David Tijanic de şu anda eksikler listesinde yer alıyor. Bucaspor 1928 ve Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçmek isteyen Göz-Göz'de özellikle kupa sınavında ligde forma şansı bulamayan futbolcuların yanı sıra gençlerin da görev alacağı kaydedildi. Avrupa yolunda Türkiye Kupası'na da oldukça önen veren Stoilov'un oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı kaydedildi. Pazar günü Rizespor maçının ardından 2 haftalık devre arasına girecek İzmir temsilcisi, devrenin kalan iki maçını ocak ayında oynayacak.