Göztepe için nisan ayı zorlu geçecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi, milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek sezonun en kritik virajlarından biri olan nisan ayında oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sürece deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Başkentte alınacak sonuç, hem moral hem de puan tablosundaki konum açısından büyük önem taşıyor. Bu karşılaşmanın ardından İzmir temsilcisi, ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftar desteğini arkasına alacak olan Göz-Göz, bu zorlu mücadeleden üç puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Devamında iç sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Göztepe, bu müsabakaya da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

EN ZOR MAÇLARDAN BİRİSİ KOCAELİSPOR DEPLASMANI

Teknik heyet, özellikle iç sahada puan kaybı yaşamadan Avrupa hedefi doğrultusunda ilerlemek isterken, üç maçlık serinin ardından Kocaelispor deplasmanı sarı-kırmızılılar için en zorlu sınavlardan biri olacak. Göztepe, zorlu deplasman atmosferine rağmen bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. İzmir ekibi, nisan ayını ise Antalyaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı maçla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde çıkacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak hem moral bulmak hem de ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Toplam beş maçlık bu zorlu süreçte üç karşılaşmayı sahasında oynayacak olan Göztepe'de hedef, taraftar desteğini en iyi şekilde kullanarak puan kayıplarını en aza indirmek. Teknik ekip, milli arayı fırsata çevirerek oyuncuları hem fiziksel hem de mental açıdan bu sürece hazırlarken, özellikle üst sıralardaki rakiplerle oynanacak maçların sezonun kırılma anları olmasını bekliyor.