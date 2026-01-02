İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0353
  • EURO
    50,5509
  • ALTIN
    5987.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

AA2 Ocak 2026 Cuma 19:34 - Güncelleme:
Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına takım, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanı istasyon ve koşu çalışmalarıyla tamamladı.

Akşam antrenmanında salonda kuvvet ve core çalışmaları yapan takım, günü sahada gerçekleştirilen pas çalışması ve taktiksel oyunla bitirdi.

Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  • Göztepe
  • Trendyol Süper Lig
  • Urla Adnan Süvari Tesisleri

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.