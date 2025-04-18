Göztepe ile Beşiktaş 58. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe ile 58. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 48 puanla 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu topladığı 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

LİGDE 58. RANDEVU

Beşiktaş, İzmir temsilcisi ile ligde daha önce 57 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, 94 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 55 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ, SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET ALABİLDİ

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1 kez galip ayrılabildi. Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Kartal, bu süreçteki tek galibiyetini ise Galatasaray'a karşı elde etti.

DEPLASMANDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Beşiktaş, 31 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 15 dış saha maçında kalesinde 12 gol görerek bu alanda en iyi istatistiğe sahip takım olarak öne çıkıyor.

Siyah-beyazlılar 4 dış saha mücadelesinde de kalesini gole kapattı.

SOLSKJAER, LİGDE 3 KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer idaresinde çıktığı 10 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveçli teknik adam, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Gaziantep FK, Konyaspor ve Başakşehir'e yenildi. 52 yaşındaki teknik direktör, Antalyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

KARTAL, RAKİBİNE KARŞI 2 MAÇI DA KAZANAMADI

Beşiktaş, Göztepe ile bu sezon oynadığı 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçta da rakibine mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı mücadeleyi 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde karşılaştığı sarı-kırmızılılara 3-1 yenildi.

Beşiktaş, İzmir temsilcisine karşı son galibiyetini 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadıkları maçta 2-0'lık skorla elde etmişti.

SEMİH VE TAYYİP TALHA'NIN CEZASI SONA ERDİ

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası bulunan Semih Kılıçsoy ile Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Tayyip Talha Sanuç, Göztepe karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

5 OYUNCU SAKAT

Siyah-beyazlılarda sağ ayak bileğinde bağ yırtığı oluşan Felix Uduokhai, uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Emirhan Topçu, uyluk gerilmesi problemi yaşayan Elan Ricardo ile Ernest Muçi'nin yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov'un, Göztepe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Göztepe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde görev alamayacak.

OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Göztepe - Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Temel yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.