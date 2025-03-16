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Spor

Göztepe ile Eyüpspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Eyüpspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 18:06 - Güncelleme:
Göztepe ile Eyüpspor yenişemedi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Eyüpspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Tayfur Bingöl, 65. dakikada eski takımının ağlarını havalandırdı ve Eyüpspor 1-0 öne geçti.

Dakikalar 70'i gösterirken Göztepe, VAR uyarısıyla bir penaltı kazandı ve Romulo, 71. dakikadada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

EYÜPSPOR'A 2 KIRMIZI

74. dakikada ise Tayfur Bingöl, faul olduğunu düşündüğü pozisyon gerekçesiyle hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Karttan sonra hakem Yasin Kol'un göğsüne dokunan Tayfur, ikinci sarı kartla ihraç edildi.

Öte yandan itirazlarına devam eden Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da kırmızı kart gördü.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Galibiyet hasreti 7 maça yükselen Göztepe, 37 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. 44 puana ulaşan Göztepe ise 5. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Öte yandan Göztepe'de sarı kart gören Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Eyüpspor'da sarı kart gören Emre Mor ise gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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