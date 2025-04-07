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Spor

Göztepe ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
Göztepe ile Gaziantep FK yenişemedi
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Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK, İzmir'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe, 90+4. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu.

Gaziantep'te karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Burak Bozan oldu. 45. dakikada Romulo'nun penaltısını kurtaran Burak, 48'de ise takımının attığı golde Halil Dervişoğlu'na asist yaptı.

Bu sonucun ardından iki takım da 39 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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